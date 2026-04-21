Trump will Waffenruhe im Iran-Krieg verlängern
- Trump verlängert Waffenruhe im Krieg mit dem Iran
- Auf Bitte Pakistans verzichtet er vorerst auf Angriffe
- Ankündigung auf Truth Social mit Mitteilung der dpa
WASHINGTON/TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran verlängern. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeigneten Vorschlag unterbreite, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit./jcf/DP/he
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.