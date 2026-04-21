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    United senkt Gewinnprognose wegen hoher Kerosinpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • United kürzt Prognose wegen hoher Kerosinpreise
    • Treibstoffkosten stiegen auf knapp drei Milliarden
    • Umsatz und Gewinn stiegen deutlich im Quartal
    United senkt Gewinnprognose wegen hoher Kerosinpreise
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft United Airlines streicht wegen der hohen Kerosinpreise als Folge des Iran-Kriegs ihre Gewinnprognose zusammen. Die Airline rechnet für dieses Jahr noch mit einem Ergebnis pro Aktie von 7 bis 11 Dollar statt der zuvor erwarteten 12 bis 14 Dollar. Mit den Zahlen für das vergangene Quartal übertraf United die Markterwartungen.

    Doch schon im vergangenen Vierteljahr gab die Fluggesellschaft mit gut drei Milliarden Dollar 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor für Treibstoff aus. United reduziert als Reaktion die Pläne für den Ausbau der Kapazitäten in diesem Jahr. Die hohen Kerosinpreise gehen auf die wochenlange Blockade der Straße von Hormus durch den Iran nach amerikanischen und israelischen Angriffen zurück. Die Meerenge ist ein zentraler Weg für Erdöl aus der Region.

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    Der Umsatz von United stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf gut 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 80 Prozent auf 699 Millionen Dollar hoch./so/DP/he

    United Airlines Holdings

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 83,00 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Airlines Holdings Aktie um +4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Airlines Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,97 Mrd..






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