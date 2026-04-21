Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 50,93 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +10,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -39,13 %/+17,82 % bedeutet.