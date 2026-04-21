ANALYSE-FLASH
Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro
- Citigroup bestätigt Einstufung Neutral und Ziel 50
- Ebitda 280 Mio über Markterwartung durch Aurubis
- Aurubis-Beteiligung treibt Neubewertung von Salzgitter
LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Salzgitter nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das auf 280 Millionen Euro bezifferte operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege deutlich über der Markterwartung, sei aber stark getrieben von Beiträgen der Aurubis-Beteiligung, schrieb Krishan Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kupferkonzern bleibe ein wichtiger Treiber für die Neubewertung von Salzgitter./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:56 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 50,93 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +10,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -39,13 %/+17,82 % bedeutet.
Analyst: Citigroup
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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