RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 89,77EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

