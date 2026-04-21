RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 89,77EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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