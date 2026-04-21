RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei der Porsche AG und Stellantis glaubt er daran, dass die operativen Margen im ersten Quartal 2026 aufgrund vorteilhafter Mixeffekte positiv überraschen werden./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 7,311EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.





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