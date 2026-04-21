ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Volkswagen auf 131 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Volkswagen Kursziel auf 131 Euro
- Einstufung für VW bleibt Outperform laut RBC
- Narayan: VW und Ferrari am besten positioniert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 89,77 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,51 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +8,05 %/+45,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 131 Euro
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So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.
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