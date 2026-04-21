RBC senkt Ziel für Volkswagen auf 131 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 89,77 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,51 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +8,05 %/+45,93 % bedeutet.