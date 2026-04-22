Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living

QINGDAO, China, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, läutet heute mit dem Start seiner weltweiten Kampagne den 50-tägigen Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein. Als dreimaliger offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft – die Partnerschaft mit der FIFA begann 2018 und wird 2022 fortgesetzt – nutzt Hisense erneut die größte Sportbühne der Welt, um eine neue Generation von Flaggschiff-Produkten ins Rampenlicht zu rücken, die das Erlebnis der Fans beim Zuschauen, Mitfiebern und Vernetzen auf ein neues Niveau heben sollen. sie Bild und Ton in Stadionqualität direkt in Ihr Wohnzimmer.

Im Mittelpunkt der Hisense-WM-Produktpalette steht die neueste Display-Innovation – RGB-MiniLED –, angeführt von der Flaggschiff-Serie UR9 sowie der Premium-Serie UX. Angetrieben von einem RGB-MiniLED-Hintergrundbeleuchtungssystem und dem Hi-View-AI-Engine-RGB-Prozessor erreicht die UR9-Serie eine 100-prozentige BT.2020-Farbabdeckung mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Lebendigkeit. Ausgestattet mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz, einem von Devialet abgestimmten 4.1.2-Mehrkanal-Audiosystem und regional optimierten Panels – Anti-Reflection & Glare-Free für Europa, Australien und andere Regionen sowie Obsidian Panel für Nord- und Südamerika – bringt sie Bild und Ton in Stadionqualität direkt in Ihr Wohnzimmer.

Bei einer kürzlich im Home of FIFA in Zürich abgehaltenen Veranstaltung stellte Hisense seine neue 2026 RGB MiniLED-TV-Reihe vor und bestätigte gleichzeitig seine Rolle als offizieller und exklusiver Anbieter von Video-Assistent-Schiedsrichter (VAR)-Überprüfungsfernsehern für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Hisense hat die Bildschirmausstattung im Video Operation Room (VOR-Raum) der FIFA-Weltmeisterschaft auf Hisense RGB-MiniLED-Fernseher aufgerüstet, die einen extrem hohen Farbraum und eine präzise Farbwiedergabe bieten und so eine klare und authentische Wiedergabe von Live-Spielaufnahmen für die Video-Assistenzschiedsrichter ermöglichen.