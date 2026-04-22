Kurs-Vervielfachung möglich! Jetzt spekulativ bei Plug Power, Nel Asa und Desert Gold genau hinschauen! Investoren suchen immer mehr verstärkt nach Werten, die nicht nur Stabilität versprechen, sondern echte Ausbruchschancen oder gar Vervielfachungs-Chancen bieten. Während die großen Wasserstoff-Pioniere Plug Power und Nel Asa nach einer langen …



