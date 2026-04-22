Alarm bei Wolfram! China wird zum Importeur! Almonty-Aktie schießt auf Allzeithoch.
Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne …
Foto: esg-aktien.de
Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne vor noch größere Herausforderungen stellen. News aus Japan und Korea gehen in diese Richtung. Der ganz große Profiteur ist Almonty Industries. Mit produzierenden Wolfram-Minen in Portugal und Südkorea sowie bald auch in den USA ist man wohl der einzige namhafte Produzent des Westens. Analysten erwarten explodierende Umsätze und Gewinne. Die Aktie notiert auf einem Allzeithoch, erscheint aber auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 von Analysten weiterhin nicht teuer zu sein. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally stehen gut.
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