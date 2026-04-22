🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alarm bei Wolfram! China wird zum Importeur! Almonty-Aktie schießt auf Allzeithoch.

    Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne …

    Alarm bei Wolfram! China wird zum Importeur! Almonty-Aktie schießt auf Allzeithoch.
    Foto: esg-aktien.de
    Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne vor noch größere Herausforderungen stellen. News aus Japan und Korea gehen in diese Richtung. Der ganz große Profiteur ist Almonty Industries. Mit produzierenden Wolfram-Minen in Portugal und Südkorea sowie bald auch in den USA ist man wohl der einzige namhafte Produzent des Westens. Analysten erwarten explodierende Umsätze und Gewinne. Die Aktie notiert auf einem Allzeithoch, erscheint aber auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 von Analysten weiterhin nicht teuer zu sein. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally stehen gut.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alarm bei Wolfram! China wird zum Importeur! Almonty-Aktie schießt auf Allzeithoch. Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     