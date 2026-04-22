Alarm bei Wolfram! China wird zum Importeur! Almonty-Aktie schießt auf Allzeithoch. Alarm im Wolfram-Markt! Während die Nachfrage nach dem nicht nur für Rüstung und Halbleiter kritischen Metall steigt, wird jetzt auch noch China zum Importeur. Dabei ist China bereits der mit Abstand größte Produzent. Dies dürfte westliche Konzerne …



