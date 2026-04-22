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    Persistent meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1.654,4 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBIT-Marge von 15,6 %

    Erzielt im vierten Quartal einen Umsatz von 436,0 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und kündigt eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie an

    SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten, geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt.

    Persistent Systems Logo

    Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025–26:


    FY25

    FY26

    Marge in %

    Wachstum im Jahresvergleich

    Umsatz (USD in Millionen)

    1,409.1

    1,654.4


    17,4 %

    Umsatz (Mio. INR)

    119,387.2

    147,484.5


    23,5 %

    EBIT (Mio. INR)

    17,512.6

    23,034.7

    15,6 %*

    31,5 %

    Gewinn vor Steuern (Mio. INR)

    18,223.1

    24,112.1

    16,3 %

    32,3 %

    Gewinn nach Steuern (Mio. INR)

    14,001.6

    18,651.2

    12,6 %*

    33,2 %

    * Einschließlich einmaliger Auswirkungen in Höhe von ca. 0,6 % auf das EBIT und ca. 0,5 % auf den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2026 aufgrund der neuen Arbeitsgesetze

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Persistent meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1.654,4 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBIT-Marge von 15,6 % Erzielt im vierten Quartal einen Umsatz von 436,0 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und kündigt eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie anSANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. April 2026 …
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