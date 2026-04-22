Persistent meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1.654,4 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBIT-Marge von 15,6 %
Erzielt im vierten Quartal einen Umsatz von 436,0 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und kündigt eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie an
SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten, geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt.
Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025–26:
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FY25
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FY26
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Marge in %
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Wachstum im Jahresvergleich
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Umsatz (USD in Millionen)
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1,409.1
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1,654.4
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17,4 %
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Umsatz (Mio. INR)
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119,387.2
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147,484.5
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23,5 %
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EBIT (Mio. INR)
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17,512.6
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23,034.7
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15,6 %*
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31,5 %
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Gewinn vor Steuern (Mio. INR)
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18,223.1
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24,112.1
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16,3 %
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32,3 %
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Gewinn nach Steuern (Mio. INR)
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14,001.6
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18,651.2
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12,6 %*
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33,2 %
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* Einschließlich einmaliger Auswirkungen in Höhe von ca. 0,6 % auf das EBIT und ca. 0,5 % auf den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2026 aufgrund der neuen Arbeitsgesetze