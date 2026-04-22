Persistent meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1.654,4 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBIT-Marge von 15,6 %

Erzielt im vierten Quartal einen Umsatz von 436,0 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und kündigt eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie an

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten, geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt.