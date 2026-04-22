Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal
- Einblick in Teslas Geschäft nach Auslieferungsplus
- Analystenerwartungen blieben hinter Auslieferungen
- Musk fokussiert Robotaxis und humanoide Roboter
AUSTIN (dpa-AFX) - Von Tesla gibt es am Mittwoch (ab ca. 22.00 Uhr) einen Einblick in das laufende Geschäft nach den zum Teil deutlichen Verkaufsrückgängen im vergangenen Jahr. Zuletzt lief es für den von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Elektroauto-Hersteller wieder etwas besser, mit einem Plus von sechs Prozent bei den weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal. Allerdings hatten Wall-Street-Analysten mehr erwartet.
Nach Vorlage der Quartalszahlen dürfte sich Musk wie gewohnt Fragen von Analysten und Investoren in einer Telefonkonferenz stellen. Er verkündete nach den Verkaufsrückgängen, dass die Zukunft von Tesla selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter seien. In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 386,4 auf Nasdaq (22. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -62,48 %/+29,39 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
- Total revenues um ca. 13% niedriger gegenüber Q4 2025
- Income (loss) from operations von 1 Mrd. (Q4 2025) auf nur noch 500 Mio
- GAAP-Gewinn schrumpft von 30 cent (Q4 2025) auf 16 cent
Sofern die Zahlen dem Consensus entsprechen.... bei Energy "generation and storage" ist die Standardabweichung krass hoch,
Fundamental wie ein schlechter Autobauer, Geschichten wie von den Gebrüdern Grimm und Bewertung wie zu Neuen Markt Zeiten 😀