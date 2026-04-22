Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 386,4 auf Nasdaq (22. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -62,48 %/+29,39 % bedeutet.