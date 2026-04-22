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    Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Einblick in Teslas Geschäft nach Auslieferungsplus
    • Analystenerwartungen blieben hinter Auslieferungen
    • Musk fokussiert Robotaxis und humanoide Roboter
    Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    AUSTIN (dpa-AFX) - Von Tesla gibt es am Mittwoch (ab ca. 22.00 Uhr) einen Einblick in das laufende Geschäft nach den zum Teil deutlichen Verkaufsrückgängen im vergangenen Jahr. Zuletzt lief es für den von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Elektroauto-Hersteller wieder etwas besser, mit einem Plus von sechs Prozent bei den weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal. Allerdings hatten Wall-Street-Analysten mehr erwartet.

    Nach Vorlage der Quartalszahlen dürfte sich Musk wie gewohnt Fragen von Analysten und Investoren in einer Telefonkonferenz stellen. Er verkündete nach den Verkaufsrückgängen, dass die Zukunft von Tesla selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter seien. In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang./so/DP/he

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 386,4 auf Nasdaq (22. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -62,48 %/+29,39 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas bevorstehende Q1‑Zahlen und deren schwache Consensus‑Prognosen (rückläufige Umsätze, geringeres operatives Ergebnis/GAAP‑EPS), hohe geplante Capex (>20 Mrd. USD) und Cash‑Burn‑Risiken, Kritik an hoher Bewertung und fehlender Dividende, schwache Verkäufe in Europa, jüngster Kursrückgang/Trendkanal sowie Zweifel an Robotaxi/Optimus‑Execution.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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