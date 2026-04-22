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    Pistorius legt Gesamtkonzeption der Verteidigung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius stellt umfassendes Konzept zur Bundeswehr vor
    • Erste Militärstrategie und Fähigkeitsprofil vorgestellt
    • Bundeswehr soll auf 460.000 mit 200.000 Reserve wachsen
    Pistorius legt Gesamtkonzeption der Verteidigung vor
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt am Mittwoch ein umfassendes Konzept für die militärische Verteidigung und die künftigen Anforderungen an die Bundeswehr vor. Das Verteidigungsministerium bezeichnete dies als eine Gesamtkonzeption, die aus einer erstmals verfassten Militärstrategie für Deutschland sowie einem sogenannten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr bestehe. Dieses legt Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft fest.

    Der Minister und Generalinspekteur Carsten Breuer informieren zudem über den Aufwuchs der aktiven Truppe, die Strategie der Reserve sowie eine Modernisierungs- und Entbürokratisierungsagenda.

    Wegen der veränderten Sicherheitslage und um die neuen Nato-Ziele zu erreichen, soll die Bundeswehr künftig auf 460.000 Soldaten anwachsen, darunter 260.000 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. Das sind deutlich mehr als die aktuell 185.400 Soldaten in der stehenden Truppe. Die Reserve soll künftig aus 200.000 Soldaten bestehen. Zu Jahresbeginn startete dazu der neue Wehrdienst./cn/DP/jha





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    Pistorius legt Gesamtkonzeption der Verteidigung vor Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt am Mittwoch ein umfassendes Konzept für die militärische Verteidigung und die künftigen Anforderungen an die Bundeswehr vor. Das Verteidigungsministerium bezeichnete dies als eine Gesamtkonzeption, …
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