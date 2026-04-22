EU-Kommission präsentiert Maßnahmen gegen Energiekrise
- Maßnahmen zur Dämpfung steigender Energiepreise
- Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten verstärken
- Verbrauch von Öl und Gas reduzieren und ersetzen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um infolge des Iran-Kriegs steigende Energiepreise zu dämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen. Was genau vorgesehen ist, will die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch vorstellen.
Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht, soll neben der Abfederung von hohen Preisen für Verbraucher und Unternehmen etwa auch die Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern verstärkt, der Verbrauch von Öl und Gas verringert und ersetzt sowie die Elektrifizierung gefördert werden. Zudem wird erwartet, dass die Kommission die von der Luftverkehrsbranche angemahnte Kerosin-Knappheit adressiert.
Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Kosten für den Import fossiler Brennstoffe nach Angaben der Kommission um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen./rdz/DP/he
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.