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    EU-Kommission präsentiert Maßnahmen gegen Energiekrise

    Für Sie zusammengefasst
    • Maßnahmen zur Dämpfung steigender Energiepreise
    • Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten verstärken
    • Verbrauch von Öl und Gas reduzieren und ersetzen
    EU-Kommission präsentiert Maßnahmen gegen Energiekrise
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um infolge des Iran-Kriegs steigende Energiepreise zu dämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen. Was genau vorgesehen ist, will die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch vorstellen.

    Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht, soll neben der Abfederung von hohen Preisen für Verbraucher und Unternehmen etwa auch die Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern verstärkt, der Verbrauch von Öl und Gas verringert und ersetzt sowie die Elektrifizierung gefördert werden. Zudem wird erwartet, dass die Kommission die von der Luftverkehrsbranche angemahnte Kerosin-Knappheit adressiert.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Kosten für den Import fossiler Brennstoffe nach Angaben der Kommission um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen./rdz/DP/he





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