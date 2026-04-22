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    Frankfurts neues Passagier-Terminal wird feierlich eröffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Eröffnung Terminal 3 in Frankfurt am Mittwoch mit Feier
    • Kapazität bis zu 19 Millionen Passagiere jährlich
    • Kritik als Symbol für Umweltzerstörung und Größenwahn
    Frankfurts neues Passagier-Terminal wird feierlich eröffnet
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird an diesem Mittwoch das neue Passagierterminal 3 mit einem Festakt eröffnet. Bevor am Folgetag die erste Maschine aus China landet, wird erneut über den Nutzen des Infrastruktur-Projekts debattiert. Bis zu 19 Millionen Passagiere sollen dort pro Jahr abgefertigt werden, etwas weniger als am viertgrößten deutschen Flughafen in Düsseldorf im vergangenen Jahr.

    Der MDax -Konzern Fraport hat rund 4 Milliarden Euro in das Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens investiert. Geplant waren beim Spatenstich vor gut zehn Jahren zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro sowie eine Eröffnung bereits im Jahr 2022. Der Bau hat sich vor allem wegen der Covid-Pandemie verzögert.

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    Aktuell hält Fraport trotz des Iran-Kriegs an seiner Passagierprognose für das laufende Jahr fest. Das Terminal komme zum richtigen Zeitpunkt. "Wir gehen weiter davon aus, dass wir unser Jahresziel von 65 bis 66 Millionen Passagieren, rund vier Prozent mehr als 2025, erreichen", sagte Flughafen-Chef Stefan Schulte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

    Standortfaktor oder Symbol für Größenwahn?

    Der Flughafenausbau bleibt in der dicht besiedelten Rhein-Main-Region umstritten. Zur Eröffnung haben Gegner das T3 als "Symbol für Fehlplanung, Umweltzerstörung und Größenwahn" kritisiert. Die Wachstumsfantasien der öffentlich kontrollierten Betreiberin Fraport gingen einher mit der Zerstörung von Umwelt, Klima sowie der Gesundheit und Lebensqualität der Flughafenanwohner, erklärte die Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr (IKUL).

    Der Flughafenverband ADV feiert den Neubau hingegen als Meilenstein für den Standort Deutschland. "Mit dem neuen Terminal 3 gewinnt der Wirtschaftsstandort Deutschland eine hochleistungsfähige Infrastruktur, die langfristig die internationale Anbindung Deutschlands an die internationalen Verkehrsströme sicherstellt", erklärt Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel./ceb/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 72,83 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -4,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,73 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -7,90 %/+30,58 % bedeutet.




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