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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 22. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 07:00 NLD Akzo Nobel CHE ABB Hamborner Reit Zahlen
    • 22:05 USA Tesla IBM Q1 Zahlen Texas Instruments
    • 16:30 USA EIA Ölbericht 01:50 JPN Handelsbilanz 3/26
    TAGESVORSCHAU - Termine am 22. April 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 AUS: BHP Group, 9M-Produktionsbericht
    06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht
    07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz
    07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz
    10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung
    11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung
    12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen
    13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen
    13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen
    17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz
    18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz
    18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz
    22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
    22:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen
    22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen
    ITA: Saipem, Q1-Zahlen
    LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz
    USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen
    USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26
    11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
    16:30 USA: EIA Ölbericht
    18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin

    09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen

    11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M.

    12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund

    13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover +13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit: - Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall
    - Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident
    - Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen - Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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