US-Finanzminister
Blockade nimmt Iran wichtige Einnahmen
- Anhaltende Seeblockade schwächt Irans Wirtschaft
- Lager auf Insel Charg füllen sich in wenigen Tagen
- Blockade zielt direkt auf wichtigsten Einnahmen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die anhaltende Blockade des iranischen Seehandels beeinträchtigt nach Meinung von US-Finanzminister Scott Bessent Teherans Wirtschaftskraft schwer. Die Lager auf der für den Ölhandel wichtigen Insel Charg würden in wenigen Tagen voll sein, weshalb die Ölfelder stillgelegt werden müssten, schrieb Bessent auf der Plattform X. "Die Beschränkung des iranischen Seehandels zielt direkt auf die wichtigsten Einnahmequellen des Regimes ab."
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mitgeteilt, er verlängere die Waffenruhe mit dem Iran. An der Seeblockade will er indes festhalten. Sie betrifft Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern. Die Insel Charg im Persischen Golf gilt als logistisches Rückgrat für die Exportwirtschaft des Landes./jcf/DP/stk
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.