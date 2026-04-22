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    Ölpreise

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    Verlängerte Waffenruhe stoppt Anstieg kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verlängert Waffenruhe, Ölpreis bleibt hoch
    • Brent fiel nach Spitze auf zuletzt 98,18 Dollar
    • Verhandlungen stocken, USA halten iranische Blockade
    Ölpreise - Verlängerte Waffenruhe stoppt Anstieg kaum
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran zeichnet sich an den Ölmärkten keine echte Entspannung ab. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete vor Trumps Ankündigung erstmals seit gut einer Woche wieder über hundert Dollar. Anschließend gab der Preis etwas nach und lag zuletzt am Morgen wenig verändert bei 98,18 Dollar. Die Tendenz bei der US-Sorte WTI war ähnlich.

    Zuvor hatte Trump mitgeteilt, auf Bitten Pakistans von weiteren Angriffen abzusehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite und die Gespräche zu einem Ende kämen. Die Waffenruhe wäre sonst nach Trumps Angaben in der deutschen Nacht zu Donnerstag ausgelaufen. Trump hatte für diesen Fall mit schweren Angriffen auf den Energiesektor und die zivile Infrastruktur im Iran gedroht.

    Eine Annäherung bei den Verhandlungen ist derweil nicht in Sicht. Bis zuletzt hatten sich Washington und Teheran nicht auf eine zweite Verhandlungsrunde einigen können - trotz der Bemühungen Pakistans, die Trump in seiner Ankündigung hervorhob. Die USA wollen zudem an ihrer Blockade des iranischen Seehandels festhalten, was Teheran als Hindernis für neue Gespräche wertet./jcf/DP/stk





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