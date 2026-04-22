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    ROUNDUP

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    Trump verlängert Waffenruhe - Iran misstrauisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verlängert einseitig die Waffenruhe mit Iran
    • US-Blockade iranischer Häfen bleibt fortgesetzt
    • Iran droht Sperre der Straße von Hormus und Gegenwehr
    ROUNDUP - Trump verlängert Waffenruhe - Iran misstrauisch
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, teilte er auf Truth Social mit. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt.

    Teheran habe keine Verlängerung der Waffenruhe erbeten, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf Quellen. Eine offizielle Position des Iran werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, hieß es.

    Ein Berater des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf wies derweil Trumps Ankündigung auf der Plattform X als bedeutungslos zurück. Die "Verliererseite kann die Bedingungen nicht diktieren", schrieb Mahdi Mohammadi. Die Fortsetzung der US-Seeblockade sei mit Bombardierungen gleichzusetzen und müsse militärisch beantwortet werden.

    Iran zeigt Misstrauen und droht

    Der Iran werde die für den globalen Ölmarkt wichtige Straße von Hormus nicht freigeben, solange die US-Blockade andauere, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Notfalls werde sie mit Gewalt durchbrochen, schrieb das Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden. Außenminister Abbas Araghtschi hatte kurz vor Ablauf der Feuerpause auf X geschrieben: "Iranische Häfen zu blockieren, ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen die Waffenruhe".

    Der Berater des Parlamentspräsidenten Ghalibaf argwöhnt, dass Trumps Verlängerung der Waffenruhe eine List sei, "Zeit für einen Überraschungsangriff zu gewinnen". Es sei an der Zeit, dass Teheran die Initiative ergreife, schrieb Mohammadi auf X weiter. Ein Sprecher des iranischen Militärs schrieb auf der Plattform, man bleibe in "höchster Alarmbereitschaft" und sei bereit, auf Bedrohungen oder Taten der Gegner "schnell und entschieden zu reagieren".

    Ein Kommandeur der Revolutionsgarden nannte laut der Agentur Fars Ölfelder und Raffinerien in benachbarten Golfstaaten als potenzielle Ziele, falls diese den USA und Israel weiterhin erlauben würden, "ihr Territorium zu nutzen". Das US-Regionalkommando Centcom schrieb auf X, man bleibe einsatzbereit.

    Kein Aufatmen am Ölmarkt

    An den Ölmärkten zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine echte Entspannung ab. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete vor Trumps Ankündigung erstmals seit gut einer Woche wieder über hundert Dollar. Anschließend gab der Preis nur etwas nach und lag zuletzt bei 99 Dollar.

    Was macht Israel?

    Unklar bleibt vorerst, ob sich der Iran an die von Trump verkündete Feuerpause gebunden fühlt. Gleiches gilt auch für Israel. Vonseiten des Büros des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gab es zunächst keine Reaktion auf Trumps Ankündigung. Irans Erzfeind und die USA hatten den Krieg gemeinsam am 28. Februar begonnen. Ohne Verlängerung wäre die Waffenruhe laut Trump in der deutschen Nacht zu Donnerstag ausgelaufen.

    Trump: Irans Führung gespalten

    Trump schrieb, die Führung im Iran sei wenig überraschend tief gespalten. Deshalb werde er die Feuerpause verlängern, bis es aus dem Iran einen "geeinten Vorschlag" gebe und die Gespräche zu einem Ende kämen, "auf die eine oder die andere Art und Weise". Am Vortag hatte der US-Präsident eine Verlängerung der Feuerpause noch als "sehr unwahrscheinlich" bezeichnet.

    Der Nahost-Experte Thomas Juneau von der University of Ottawa beschrieb die Lage auf X als "fragiles Patt". Beide Seiten erwarteten, dass die andere Seite zuerst nachgibt. Vorerst bevorzugten beide, die Kämpfe nicht wieder aufzunehmen. "Jede Seite wähnt sich im Vorteil", schrieb er. Der Iran glaube, dass Trump eine "deutlich niedrigere Schmerzschwelle" habe und angesichts wachsender Unzufriedenheit in seinem eigenen Land und der bevorstehenden Zwischenwahlen zögern werde, den Krieg wieder aufzunehmen, hieß es.

    US-Finanzminister: Blockade nimmt Iran wichtige Einnahmen

    Die USA dagegen glauben nach Worten von US-Finanzminister Scott Bessent, mit ihrer Seeblockade einen wirksamen Hebel in der Hand zu haben. Die Lager auf der für den Ölhandel wichtigen Insel Charg würden in wenigen Tagen voll sein, weshalb die Ölfelder stillgelegt werden müssten, schrieb der US-Finanzminister auf X. "Die Beschränkung des iranischen Seehandels zielt direkt auf die wichtigsten Einnahmequellen des Regimes ab", fügte Bessent hinzu.

    Das US-Magazin "Time" berichtete, seit Kriegsbeginn habe sich die Machtlage im Iran weiter konsolidiert. Die Zuständigkeit für Fragen des Krieges, der Diplomatie und der Eskalation habe sich zunehmend auf einen relativ geschlossenen militärisch-sicherheitspolitischen Kern verlagert. Irans Entscheidungsprozesse hätten sich verändert, seit Modschtaba Chamenei nach der Tötung seines Vaters zum Obersten Führer ernannt wurde, hieß es.

    Chamenei Junior sei nicht mehr allmächtig, sondern agiere als eine Stimme im Rahmen eines umfassenderen Konsensfindungsprozesses der Sicherheitseliten, berichtete das Magazin weiter. Von Modschtaba Chamenei gibt es seit seiner Ernennung am 8. März keine Audio- oder Videoaufnahmen, und niemand weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und welche Rolle er in dem System spielt.

    Pakistan dankt Trump

    Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif dankte derweil Trump auf X, Islamabads Ersuchen nach einer Verlängerung der Waffenruhe nachgekommen zu sein, "um die laufenden diplomatischen Bemühungen fortsetzen zu können." Zuvor hatte Tasnim gemeldet, Vertreter Teherans würden nicht zu neuen Verhandlungen nach Pakistan anreisen. Islamabad vermittelt in dem Konflikt.

    Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus

    Für einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen treffen sich unterdessen heute Militärs aus 30 Ländern im britischen Militärhauptquartier Northwood in London. Das von Großbritannien und Frankreich ausgerichtete zweitägige Planungstreffen folgt auf eine internationale Konferenz in Paris in der vergangenen Woche. London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Auch Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung./ln/DP/stk




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