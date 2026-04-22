Ärztepräsident kritisiert 'Wegducken' des Finanzministers

BERLIN (dpa-AFX) - Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert für die Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen auch einen Einstieg in eine Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen durch den Bund. Es sei absolut inakzeptabel, dass sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wegducke, sagte der Chef der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur. Ein erster notwendiger Schritt wäre ein zusätzlicher Steuerzuschuss von mindestens drei Milliarden Euro, der in den kommenden Jahren konsequent ausgebaut werden müsse.

In der Koalition wird darüber diskutiert, ob auch eine stärkere Übernahme der Krankenkosten von Bürgergeldbeziehern in ein geplantes Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) aufgenommen werden soll. Bisher zahlt der Bund pauschale Beiträge für sie, was die Ausgaben nach Angaben der Kassen aber nicht deckt. Laut einer Expertenkommission müsste der Bund für eine volle Kostendeckung jährlich zwölf Milliarden Euro mehr übernehmen.