Junge setzen bei Altersvorsorge auf den Staat

FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) - Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland sieht trotz aller Probleme der gesetzlichen Rente die Hauptverantwortung für eine ausreichende Altersvorsorge beim Staat. 35 Prozent der 2.044 Erwachsenen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Versicherungskonzerns Axa befragt hat, antworteten entsprechend. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 40 Prozent, die die Hauptverantwortung für die finanzielle Versorgung im Alter beim Staat sehen.

"Dabei ist es die junge Generation, die unter dem aktuellen gesetzlichen Rentensystem besonders leiden muss", ordnet Karsten Dietrich, Vorstand Personenversicherung bei Axa Deutschland, ein. "Sie werden länger von einer geringeren gesetzlichen Rente leben müssen, die schon heute nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandard zu halten. Daran wird keine Rentenreform etwas ändern."