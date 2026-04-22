Formycon 2025: Erfolgreiches Jahr, Fortschritte & Top-Partnerschaften
2025 markiert für die Biosimilar-Pipeline einen Wendepunkt: starke operative Fortschritte, gemischte Finanzkennzahlen und eine klare Wachstumsagenda bis 2026.
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- Wesentliche operative Meilensteine in der Biosimilar‑Pipeline 2025: internationale Produkteinführungen und Zulassungen (u. a. FYB201, FYB202), Überwindung patentrechtlicher Hürden für FYB203, klinische Fortschritte und Lizenzabschlüsse für FYB206 sowie Technical Proof of Similarity für FYB208.
- Finanzkennzahlen 2025: Konzernumsatz 44,5 Mio. € (unter Prognose von 55–65 Mio. €), Konzern‑EBITDA −3,6 Mio. € und Adjusted‑EBITDA −2,3 Mio. € (jeweils deutlich besser als erwartet).
- Stärkung der Finanzbasis: erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe über 70,0 Mio. €, Working Capital 70,1 Mio. € und liquide Mittel 68,8 Mio. € zum 31.12.2025.
- Einmalige Wertberichtigungen und Neubewertungen: außerplanmäßige Abschreibung immaterieller Vermögenswerte für FYB202 von rund 60 Mio. € (Nettoeffekt ~41 Mio. € auf Ergebnis), Reduzierung des Bioeq‑Buchwerts um ~18 Mio. € sowie Anpassung von Earn‑Out‑Verbindlichkeiten (≈ −12 Mio. €).
- FYB4Growth‑Strategie und Zielstruktur für 2026: vier Säulen (geografische Diversifizierung, intelligente Portfolio‑Strategie, technologisch‑regulatorische Stärke, Kosteneffizienz) sowie Prognose für 2026: Umsatz 60–70 Mio. €, EBITDA 0–10 Mio. €, Adjusted‑EBITDA 5–15 Mio. €, Working Capital 20–30 Mio. €.
- Produktausblick 2026: Wiedereinführung von FYB201/Cimerli in den USA und zusätzlicher US‑Partner (Nufymco), erwartetes deutliches Umsatzwachstum bei FYB202, Markteintritt FYB203 in Europa ab Mai 2026 und in den USA Q4 2026, FYB206 soll bereits vor Zulassung durch Lizenz‑/Meilensteinzahlungen wesentlicher Umsatzträger werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 22.04.2026.
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