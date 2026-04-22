JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1500 Pence auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,96 % und einem Kurs von 13,70EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

