BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Nivea stehe zwar noch unter Druck, scheine aber nun zumindest aus dem Gröbsten heraus zu kommen, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch nach insgesamt schwächeren Wachstumszahlen. So wertet er Fortschritte bei Körperpflege und Deos. Der maue Massenmarkt für Hautpflegeprodukte helfe den Hamburgern aber nicht gerade. Die Diskussionen drehten sich nun darum, ob die unveränderten Jahresziele wirklich erreichbar seien./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 74,67EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00 € , was eine Steigerung von +9,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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