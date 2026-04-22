BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Nivea stehe zwar noch unter Druck, scheine aber nun zumindest aus dem Gröbsten heraus zu kommen, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch nach insgesamt schwächeren Wachstumszahlen. So wertet er Fortschritte bei Körperpflege und Deos. Der maue Massenmarkt für Hautpflegeprodukte helfe den Hamburgern aber nicht gerade. Die Diskussionen drehten sich nun darum, ob die unveränderten Jahresziele wirklich erreichbar seien./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 74,67EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte