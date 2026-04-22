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    Q1 2026 Earnings Surpass Expectations: Key Insights You Can't Miss

    In Q1 2026, the company delivered record orders, robust revenue growth, standout margins and cash flow, and raised its 2026 outlook despite rising geopolitical risks.

    Q1 2026 Earnings Surpass Expectations: Key Insights You Can't Miss
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • Q1 2026 record orders of $11,298m (+32% YoY; +24% comparable) and book-to-bill 1.29, led by Electrification (+44% comparable).
    • Revenues $8,734m (+18% YoY; +11% comparable).
    • Operational EBITA $2,049m with a 23.5% margin (margin up 320 bps; ~250 bps from real-estate gains, ~70 bps from improved business performance); income from operations $1,780m (20.4% margin).
    • Net income attributable $1,324m; basic EPS $0.73 (+21%).
    • Strong cash generation: operating cash flow $1,029m (+50%), free cash flow $1,250m (+92%); ROCE 27.2%.
    • Raised 2026 growth and margin expectations; capital allocation includes CHF 0.94 dividend, up to $2.0bn share buyback, ~$75m planned investment in India; CEO notes geopolitical risks.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ABB is on 22.04.2026.


    ABB

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    ISIN:CH0012221716WKN:919730
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