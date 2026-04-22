Ergebnis des 1. Quartals 2026: Das Wichtigste auf einen Blick
Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr: Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu und unterstreichen die robuste Ertragskraft des Unternehmens.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- Auftragseingang stieg um 32% auf 11.298 Mio. USD, auf vergleichbarer Basis +24%
- Umsatz erhöhte sich um 18% auf 8.734 Mio. USD, auf vergleichbarer Basis +11%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag bei 1.780 Mio. USD mit einer Marge von 20,4%
- Operatives EBITA betrug 2.049 Mio. USD, Marge bei 23,5%, Steigerung um 37%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie stieg um 21% auf 0,73 USD
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit erreichte 1.029 Mio. USD, Steigerung um 50%
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 22.04.2026.
+0,97 %
+3,97 %
+19,72 %
+25,72 %
+80,40 %
+152,07 %
+199,53 %
+357,74 %
+253,91 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte