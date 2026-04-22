🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ergebnis des 1. Quartals 2026: Das Wichtigste auf einen Blick

    Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr: Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu und unterstreichen die robuste Ertragskraft des Unternehmens.

    Ergebnis des 1. Quartals 2026: Das Wichtigste auf einen Blick
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • Auftragseingang stieg um 32% auf 11.298 Mio. USD, auf vergleichbarer Basis +24%
    • Umsatz erhöhte sich um 18% auf 8.734 Mio. USD, auf vergleichbarer Basis +11%
    • Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag bei 1.780 Mio. USD mit einer Marge von 20,4%
    • Operatives EBITA betrug 2.049 Mio. USD, Marge bei 23,5%, Steigerung um 37%
    • Unverwässerter Gewinn je Aktie stieg um 21% auf 0,73 USD
    • Cashflow aus Geschäftstätigkeit erreichte 1.029 Mio. USD, Steigerung um 50%

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 22.04.2026.


    ABB

    +0,97 %
    +3,97 %
    +19,72 %
    +25,72 %
    +80,40 %
    +152,07 %
    +199,53 %
    +357,74 %
    +253,91 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730
    ABB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ergebnis des 1. Quartals 2026: Das Wichtigste auf einen Blick Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr: Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu und unterstreichen die robuste Ertragskraft des Unternehmens.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     