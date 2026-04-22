JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 43,11EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,60

Kursziel alt: 56,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,60 € , was eine Steigerung von +31,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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