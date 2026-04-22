JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 43,11EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
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