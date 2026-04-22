JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7030 auf 7200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal an. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert, aber Rio habe auf Kostendruck hingewiesen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 84,04EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 70,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,85 € , was einem Rückgang von -1,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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