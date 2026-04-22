JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7030 auf 7200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal an. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert, aber Rio habe auf Kostendruck hingewiesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 84,04EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 70,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 70,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte