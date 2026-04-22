dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Kleine Verluste erwartet
- Dax leicht im Minus durch stagnierende Ölpreise
- US-Markt leicht im Minus wegen Iran-Konflikt
- Asiens Börsen ohne klaren Trend Hongkong schwach
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.
USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.
ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts.
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DAX 24.270,87 -0,6%
XDAX 24.049,80 -1,74%
EuroSTOXX 50 5.930,25 -0,88%
Stoxx50 5.074,48 -1,11%
DJIA 49.149,38 -0,59%
S&P 500 7.064,01 -0,63%
NASDAQ 100 26.479,47 -0,42%
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RENTEN:
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Bund-Future 125,65 +0,24%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1740 -0,03%
USD/Yen 159,34 -0,02%
Euro/Yen 187,06 -0,06%
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BITCOIN:
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Bitcoin 77.449 +1,45%
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ROHÖL:
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Brent 98,55 +0,07 USD
WTI 89,52 -0,15 USD
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Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.