JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen der Auto-Holding dürften belegen, dass das Nordamerika-Geschäft den größten Ergebnisbeitrag leiste, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend in seinem Ausblick. Der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen in der Lage sei, die Trendwende in den USA zu schaffen und für die nicht ausgelasteten Produktionsstätten in Europa wie geplant chinesische Hersteller mit an Bord zu holen. Asumendi traut Stellantis zudem - bereinigt um Mittelabflüsse für die Restrukturierung - die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung zu. /rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 7,364EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was eine Steigerung von +35,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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