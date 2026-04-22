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    ABB mit Umsatzsprung im Startquartal - Prognose angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 2026 plus 18 Prozent auf 8,73 Mrd USD
    • Auftragseingang plus 24 Prozent auf 11,30 Mrd USD
    • Jahresausblick erhöht und EBITA Marge 23,5 Prozent
    ABB mit Umsatzsprung im Startquartal - Prognose angehoben
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Schweizer Technologieunternehmen ABB hat den Umsatz im ersten Quartal 2026 deutlich gesteigert. Auch der Auftragseingang legte spürbar zu. Der Jahresausblick wird nun angehoben. Der Umsatz stieg zwischen Januar und März um 18 Prozent auf 8,73 Milliarden US-Dollar, wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 11 Prozent.

    Ein veritabler Sprung gelang auch beim Auftragseingang, also bei der Basis des künftigen Umsatzes. Er erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 24 Prozent auf 11,30 Milliarden Dollar.

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    Die Profitabilität verbesserte sich ebenfalls: Die operative Marge (EBITA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) erhöhte sich um 3,2 Basispunkte auf 23,5 Prozent. Unter dem Strich blieb ein um gut ein Fünftel höherer Reingewinn von 1,32 Milliarden Dollar.

    Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen, besonders deutlich beim Auftragseingang. Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 werden erhöht. ABB peilt neu ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich an. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die im ersten Quartal 2026 erzielten Immobilienerlöse. Bislang strebte ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum im von 6 bis 9 Prozent und eine leicht höhere operative EBITA-Marge an.

    Für das zweite Quartal 2026 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal. Die operative EBITA-Marge soll sich im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöhen./ls/rw/AWP/stk

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    ISIN:CH0012221716WKN:919730
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 81,18 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 150,09 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 69,00CHF was eine Bandbreite von -29,98 %/-15,23 % bedeutet.




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