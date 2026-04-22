JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen dürften einen soliden Jahresstart des Softdrinkriesen belegen, schrieb Andrea Teixeira in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Denn die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr in wichtigen Märkten wie Nordamerika seien nicht zu anspruchsvoll. Die Jahresziele dürften bestätigt werden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 74,70EUR auf NYSE (22. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

