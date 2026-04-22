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    Air New Zealand führt Liege-Kojen für Economy-Gäste ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechs übereinanderliegende Liege-Kojen im Dreamliner
    • Matratzen, frische Bettwäsche und Vorhänge
    • Buchung ab 18. Mai, Einsatz ab November geplant
    Air New Zealand führt Liege-Kojen für Economy-Gäste ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUCKLAND (dpa-AFX) - Mitten im Flug schlafen wie in einem kleinen Kokon - und das als Economy-Passagier: Die Fluggesellschaft Air New Zealand will genau das möglich machen und bringt Liege-Kojen für Langstreckenflüge an den Start. Das "Skynest"-Konzept soll das Reisen auf extrem langen Strecken deutlich angenehmer machen.

    Ab dem 18. Mai 2026 können Passagiere die Schlafplätze für ausgewählte Langstreckenflüge buchen, eingesetzt werden sie ab November. Herzstück sind sechs übereinander angeordnete Schlafkabinen, die zwischen Economy und Premium Economy in einer Boeing 787-9 Dreamliner eingebaut sind.

    Frische Bettwäsche - ohne Krümel

    Die Kojen verfügen über Matratzen in voller Länge, frische Bettwäsche, Vorhänge für Privatsphäre sowie gedämpftes Licht, Belüftung und Ladeanschlüsse. Auch gibt es ein Kit mit Schlafmaske und Ohrstöpseln. Gleichzeitig gelten Regeln: Essen und Krümeln sind nicht erlaubt, ebenso die gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen.

    Die Airline betonte, dass das System über Jahre entwickelt und mit mehr als 200 Testpersonen erprobt worden sei. Firmenchef Nikhil Ravishankar verweist auf die besondere Lage Neuseelands: Für ein abgelegenes Land sei die Qualität der Reise entscheidend. Mehr Komfort könne dazu beitragen, dass Reisende lange Flugzeiten eher akzeptieren.

    "Skynest" zunächst für die Strecke Auckland-New York

    Passagiere benötigen weiterhin einen regulären Sitzplatz, können aber zusätzlich eine vierstündige Schlafphase buchen. Diese Zeitfenster seien bewusst an natürliche Schlafzyklen angepasst, damit sich Reisende ausruhen könnten, ohne abrupt geweckt zu werden, betonte die Airline. Buchbar ist das "Skynest" zunächst für die Strecke Auckland-New York - mit rund 17 Stunden eine der längsten Flugverbindungen der Welt./cfn/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air New Zealand Aktie

    Die Air New Zealand Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 0,224 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air New Zealand Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Air New Zealand bezifferte sich zuletzt auf 727,55 Mio..

    Air New Zealand zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2300 %.






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