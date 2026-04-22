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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Infineon auf 53 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Infineon Kursziel auf 53 Euro
    • Duval beantwortet Anlegerfragen vor Quartalsbericht
    • Prüfung der Nachfrage und geopolitische Signale
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Infineon auf 53 Euro - 'Buy'
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval ging am Mittwoch auf die wichtigsten Fragen der Anleger vor dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal am 6. Mai ein. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus Autobranche und Industrie tatsächlich gebessert habe, wie nach dem ersten Quartal avisiert. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus. Für sein Kursziel setzte Duval einen etwas höheren Bewertungsmaßstab an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 47,86 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +7,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 62,90 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+9,96 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 53 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00, was eine Steigerung von +10,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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