Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem gemütlichen Restaurant. Die Karte ist verlockend, die Stimmung gut. Doch plötzlich verdoppelt der Wirt die Preise, schaltet die Heizung ab und teilt Ihnen mit, dass Ihr Gehalt ab morgen leider nur noch die Hälfte wert ist. Was sich im ersten Augenblick wie ein schlechter Scherz anzuhören scheint, ist nichts anderes als die wirtschaftliche Realität, auf die die Welt gerade mit hohem Tempo zusteuert.

Wir nähern uns der Welt der Stagflation – jenem wirtschaftlichen Schreckgespenst, das derzeit wie ein dunkler Schatten über den globalen Märkten schwebt. Und der Treibstoff für diesen Albtraum? Es das Öl, das Blut im Wirtschaftskreislauf. Es fließt aus dem Zapfhahn oder auch nicht mehr.

Öl ist nicht mehr nur ein Rohstoff, der Motoren schmiert und Kunststoffe formt. In der Arena der Geopolitik hat es sich heute längst in eine hocheffiziente, als Handelsgut getarnte Waffe verwandelt. Eine Waffe, deren Zündmechanismus auf einem Preisschild basiert, sobald das Barrel Rohöl zwischen 100 und 120 US-Dollar kostet.

Die tödliche Mathematik: Warum 100 bis 120 Dollar die Schmerzgrenze sind

Es klingt fast paradox: Die Weltwirtschaft ist ein hochkomplexes Uhrwerk aus KI, Robotik und digitalem Banking, aber am Ende hängt alles an der Zähigkeit einer schwarzen Flüssigkeit aus der Erde. Ökonomen beobachten eine gefährliche Korrelation: Bleibt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent über einen längeren Zeitraum im Bereich von über 100 Dollar, gerät das globale Gefüge ins Wanken.

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Stagflations-Alarm: Warum 100–120 Dollar Öl zur globalen Schmerzgrenze werden

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