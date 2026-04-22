Intershop Communications: Q1 2026 Zahlen sorgen für Aufsehen!
Trotz rückläufigem Gesamtumsatz zeigt das Unternehmen Stärke: Cloud-Geschäft wächst, Kosten sinken, Liquidität steigt – und der Ausblick bis 2026 bleibt zuversichtlich.
Foto: INTERSHOP Communications AG
- Das EBIT von 0,1 Mio. Euro ist leicht im Plus, hauptsächlich durch Kostensenkungsmaßnahmen; der operative Cashflow beträgt 2,9 Mio. Euro.
- Der Auftragseingang im Cloud-Bereich steigt um 8 % auf 4,2 Mio. Euro, die Cloud-Erlöse wachsen um 3 % auf 5,3 Mio. Euro, was 67 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
- Der Gesamtumsatz sinkt auf 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro), während die Cloud-Umsätze trotz Rückgang um 4 % bei 19,6 Mio. Euro liegen.
- Die Umsätze aus Lizenzen, Wartung und Service sinken, während das Bruttoergebnis leicht auf 3,9 Mio. Euro (49 % Marge) steigt.
- Die Gesamtkosten reduzieren sich um 14 % auf 7,8 Mio. Euro, wobei Forschung, Entwicklung, Vertrieb und Marketing deutlich gesenkt wurden.
- Das Eigenkapital bleibt stabil bei 12,0 Mio. Euro, die liquiden Mittel steigen um 25 % auf 10,9 Mio. Euro; der Ausblick für 2026 bleibt positiv mit Fokus auf Kosteneffizienz und technologische Innovationen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei INTERSHOP Communications ist am 22.04.2026.
Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1675EUR das entspricht einem Plus von +6,14 % seit der Veröffentlichung.
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