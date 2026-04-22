BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 83 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns belegten einen überraschend schwachen Jahresstart der Marke Nivea, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Auch der organische Konzernumsatz sei deutlicher als erwartet zurückgegangen. Beiersdorf brauche nun eine deutliche Geschäftsbeschleunigung, um die Jahresziele für das organische Wachstum zu erreichen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 74,87EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00 € , was eine Steigerung von +9,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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