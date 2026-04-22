Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober

Ich bin wirklich erschüttert, wie die VC diesen Streik durchsetzt. Ich weiß, dass viele Cockpitkollegen nicht damit einverstanden sind, sich aber

nicht trauen, als Streikbrecher anzutreten.

gerade was die Altersversorgung betrifft, da gibt es kaum vergleichbares weltweit. Wer mit 55 aufhören möchte, bekommt bis zum Renteneintritt eine sehr üppige Übergangsversorgung, die zwar durch Gehaltsverzicht mit angespart wurde, was aber durch den Konzern mitangespart wird.

Wer will, kann weiterfliegen bis zum 65. Lebensjahr, vorausgesetzt die Gesundheit lässt das zu.

Bei Renteneintritt bekommt man fast die Höchstrente, da man immer über der Beitragsbemessungsgrenze eingezahlt hat.

Dazu gibts noch eine Firmenrente, die abhängig ist von der Zahl der Jahre bei LH. Das kann im Idealfall noch mal so viel wie die Höchstrente der BFA betragen.

Natürlich muss man das versteuern, und die private Krankenversicherung schlägt auch oft mit mehr als 1000€ zu Buche.

Aber jeder hat natürlich die Möglichkeit, während seiner aktiven Zeit reichlich Geld anzulegen, ganz gleich wie.

Natürlich gibts Fälle, wo durch eine oder sogar mehrere Scheidungen die Expartner da so einiges abziehen, aber das gibts ja in allen Branchen

Wer natürlich immer Porsche fahren muss und auch sonst sein Geld verprasst hat das natürlich selbst zu verantworten.







