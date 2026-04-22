Zwischenstopp am EMA 200

Rutscht der Kurs jedoch unter den aktuellen Aufwärtstrend, drohen stärkere Rückgänge. In diesem Fall wäre ein schneller Abfall auf 178,20 Euro wahrscheinlich. Eine weitere wichtige Unterstützungszone liegt bei etwa 174,90 Euro – sie gilt als letzte größere Haltelinie, bevor sogar neue Jahrestiefs möglich wären. Insgesamt bleibt das positive Szenario für die Aktie derzeit aber noch bestehen.

Kurzfristig befindet sich die Aktie seit Mitte März in einem Aufwärtstrend. Sollte der Kurs allerdings unter 186,90 Euro fallen, könnte er zunächst bis auf etwa 183,85 Euro zurückgehen – dort verläuft eine wichtige untere Begrenzung dieses Trends. Im besten Fall stabilisiert sich die Aktie genau in diesem Bereich und dreht wieder nach oben. Dann könnte sie den 200-Tage-Durchschnitt bei 193,23 Euro überwinden und weiter in Richtung des übergeordneten Ziels von rund 210,00 Euro steigen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 194,00 Euro

Kursziel : 210,00 Euro

Renditechance via DU96E2 : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 5 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96E2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 175,6684 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 175,6684 Euro akt. Kurs Basiswert: 188,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 210,00 Euro Hebel: 13,32 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8QPS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,29 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 201,0437 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 201,0437 Euro akt. Kurs Basiswert: 188,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.