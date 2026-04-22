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    EuroStoxx 50

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    Hier liegen jetzt Auffangpunkte

    Am Freitag der vergangenen Woche erreichte der EuroStoxx 50 noch ein Hoch von 6.073 Punkten. Danach nahmen die Sorgen über eine mögliche Eskalation im Nahen Osten spürbar zu, was viele Anleger dazu veranlasste, ihre Aktien zu verkaufen. In der Folge fiel der Index auf Tagesbasis um 0,88 Prozent auf 5.930 Punkte. Für Anleger stellt sich nun vor allem die Frage, bei welchen Marken der Markt Unterstützung finden könnte.

    Sollten die geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran scheitern, könnte der EuroStoxx 50 zunächst auf 5.907 Punkte zurückgehen. Darunter rückt der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei 5.835 Punkten in den Fokus, der oft als wichtige Orientierung dient. Eine noch stärkere Unterstützung liegt beim sogenannten EMA 200, aktuell bei 5.680 Punkten. Spätestens dort könnten wieder mehr Käufer einsteigen, um den seit Oktober 2022 bestehenden Aufwärtstrend zu verteidigen.

    Diese Marken gelten kurzfristig als wichtige Haltelinien. Sollte der Aufwärtstrend jedoch brechen, wären sogar Rückgänge bis zu den Jahrestiefs bei 5.376 Punkten möglich. Auf der anderen Seite besteht weiterhin die Chance auf steigende Kurse: Dafür müsste der Index zunächst das vorherige Hoch bei 6.073 Punkten und anschließend auch das Rekordhoch bei 6.199 Punkten überwinden. Gelingt das, wäre der Weg in Richtung 6.487 Punkte frei.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Buy-Limit-Order prüfen : 5.835/5.680 Punkte

    Kursziele : 5.992 Punkte

    Renditechance via DU98HX : 55 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 6.014 // 6.073 // 6.199 // 6.296 Punkte
    Unterstützungen: 5.846 // 5.835 // 5.750 // 5.680 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU98HX Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,78 - 3,80 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 5.543,644 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index
    KO-Schwelle: 5.543,644 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.930,26 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 5.992 Punkte
    Hebel: 15,58 Kurschance: + 55 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4MF5 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,86 - 3,88 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 6.283,725 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index
    KO-Schwelle: 6.283,725 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.930,26 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 15,20 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    EuroStoxx 50 Hier liegen jetzt Auffangpunkte Am Freitag der vergangenen Woche erreichte der EuroStoxx 50 noch ein Hoch von 6.073 Punkten. Danach nahmen die Sorgen über eine mögliche Eskalation im Nahen Osten spürbar zu, was viele Anleger dazu veranlasste, ihre Aktien zu verkaufen. In der Folge …
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