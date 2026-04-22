Almonty Industries, IPD Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
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|🥇
|POET Technologies
|🥈
|Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
|🥉
|Sivers Semiconductors
|Deutsche Rohstoff
|Global Power Solutions
|NEL ASA
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|74
|🥈
|Atos
|49
|🥉
|Silber
|35
|BioNTech
|34
|POET Technologies
|32
|Gerresheimer
|23
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|IPD Group
|+9,90 %
|🥈
|Kioxia Holdings Corporation
|+8,51 %
|🥉
|Samsung SDI JH
|+7,41 %
|🟥
|NextDecade Corporation
|-6,23 %
|🟥
|Battalion Oil Corporation
|-15,00 %
|🟥
|Cochlear
|-39,75 %
POET Technologies
Wochenperformance: +58,60 %
Wochenperformance: +58,60 %
Platz 1
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: +25,58 %
Wochenperformance: +25,58 %
Platz 2
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +107,62 %
Wochenperformance: +107,62 %
Platz 3
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -6,51 %
Wochenperformance: -6,51 %
Platz 4
Global Power Solutions
Wochenperformance: +26,67 %
Wochenperformance: +26,67 %
Platz 5
NEL ASA
Wochenperformance: +12,49 %
Wochenperformance: +12,49 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +1,09 %
Wochenperformance: +1,09 %
Platz 7
Atos
Wochenperformance: +2,73 %
Wochenperformance: +2,73 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -1,24 %
Wochenperformance: -1,24 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: +14,88 %
Wochenperformance: +14,88 %
Platz 10
POET Technologies
Wochenperformance: +58,60 %
Wochenperformance: +58,60 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: +24,93 %
Wochenperformance: +24,93 %
Platz 12
IPD Group
Wochenperformance: +14,77 %
Wochenperformance: +14,77 %
Platz 13
Kioxia Holdings Corporation
Wochenperformance: +8,28 %
Wochenperformance: +8,28 %
Platz 14
Samsung SDI JH
Wochenperformance: +39,40 %
Wochenperformance: +39,40 %
Platz 15
NextDecade Corporation
Wochenperformance: -0,33 %
Wochenperformance: -0,33 %
Platz 16
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: +20,42 %
Wochenperformance: +20,42 %
Platz 17
Cochlear
Wochenperformance: -41,32 %
Wochenperformance: -41,32 %
Platz 18
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