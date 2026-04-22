Goldpreis schießt um +1,00 % hoch – jetzt 4.767,80 USD

+1,00 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,20 % 1 Monat +6,22 % 3 Monate -1,08 % 1 Jahr +36,85 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.767,80. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.988,11USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.767,80USD ein Wert von 11.990,8USD geworden – ein Gewinn von +139,82 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein vorsichtig optimistisches Gold-Sentiment. Technisch wird eine Seitwärtsphase mit Unterstützungen/Widerständen gesehen; fundamental werden ETF‑Zuflüsse und geopolitische Risiken als Treiber genannt. Seit den letzten 14 Tagen liegt Gold ca. 10% höher. Ruhe im Forum nach Verlusten der Papiergold‑Zocker; kurzfristig bleibt Unsicherheit, langfristig AufwärtsPotenzial.