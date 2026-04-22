Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,00 % hoch – jetzt 4.767,80 USD
Gold im Höhenflug: +1,00 % plus, aktuell 4.767,80 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,20 %
|1 Monat
|+6,22 %
|3 Monate
|-1,08 %
|1 Jahr
|+36,85 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.988,11USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.767,80USD ein Wert von 11.990,8USD geworden – ein Gewinn von +139,82 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein vorsichtig optimistisches Gold-Sentiment. Technisch wird eine Seitwärtsphase mit Unterstützungen/Widerständen gesehen; fundamental werden ETF‑Zuflüsse und geopolitische Risiken als Treiber genannt. Seit den letzten 14 Tagen liegt Gold ca. 10% höher. Ruhe im Forum nach Verlusten der Papiergold‑Zocker; kurzfristig bleibt Unsicherheit, langfristig AufwärtsPotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|364,35EUR
|-2,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,29EUR
|+1,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,08EUR
|-2,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|397,50EUR
|-3,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,44EUR
|-3,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|603,85EUR
|-4,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|382,16EUR
|-2,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,37EUR
|+1,33 %
|Long
|1
|0,00
|130,28EUR
|+1,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,024EUR
|-1,59 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.