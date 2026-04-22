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    Krypto im Aufwind

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    Waffenruhe sorgt für Rückenwind – Ethereum und Bitcoin knacken Widerstände

    Die verlängerte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran beruhigt die Märkte und treibt Bitcoin sowie Ethereum weiter nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto im Aufwind - Waffenruhe sorgt für Rückenwind – Ethereum und Bitcoin knacken Widerstände
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte deutlich fester und knüpft an die jüngste Aufwärtsdynamik an. Angeführt von Bitcoin, der am Mittwochmorgen um 3,15 Prozent auf 78.302 US-Dollar steigt. Auch Ethereum legt kräftig zu und klettert um 3,5 Prozent auf über 2.400 US-Dollar. Marktteilnehmer werten das Überschreiten dieser Marken als potenziellen Katalysator für eine Fortsetzung der Rallye.

    Neben den beiden Schwergewichten verzeichnen auch Altcoins Zugewinne: XRP steigt um 1,92 Prozent auf 1,45 US-Dollar, Solana gewinnt 2,8 Prozent hinzu und BNB notiert 1,77 Prozent im Plus. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts überschreitet erneut die Marke von 2,6 Billionen US-Dollar, während der Crypto Fear & Greed Index mit 61 Punkten im "Greed"-Bereich liegt.

    Geopolitische Entspannung treibt Kryptomarkt nach oben

    Die Kursgewinne fallen zeitlich mit einer verbesserten geopolitischen Stimmung zusammen. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Waffenruhe mit dem Iran zu verlängern. Diese Entscheidung schürte die Erwartung, dass eine weitere Eskalation im Nahen Osten vorerst ausbleiben dürfte, und verlieh damit sowohl Aktien als auch Kryptowährungen Auftrieb.

    Trotz der verlängerten Waffenruhe bleibt die geopolitische Lage fragil. Geplante diplomatische Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden kurzfristig abgesagt, nachdem iranische Vertreter die Teilnahme verweigerten. Gleichzeitig wurde ein Besuch von US-Vizepräsident JD Vance in Pakistan auf unbestimmte Zeit verschoben.

    Trump begründete die Verlängerung der Waffenruhe mit internen Spannungen innerhalb der iranischen Führung und betonte, dass militärische Optionen weiterhin auf dem Tisch bleiben.

    Analysten sehen entscheidende Marken

    Marktstrategen betonen, dass die kurzfristige Richtung von Bitcoin weiterhin stark von externen Faktoren abhängt. "Die Entwicklung von Bitcoin bleibt eng mit makroökonomischen und geopolitischen Ereignissen verknüpft", erklärte Paul Howard, Senior Director beim Market Maker Wincent. Ohne klare Impulse sehen Händler die Region um 72.000 US-Dollar als zentrale Unterstützungszone, während auf der Oberseite im Bereich von 79.000 US-Dollar Gewinnmitnahmen einsetzen könnten.

    Ähnlich äußert sich Caroline Mauron, Mitgründerin von Orbit Markets. Ihrer Einschätzung nach hat sich der Bereich um 75.000 US-Dollar als solide Unterstützung etabliert. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 80.000 US-Dollar könnte hingegen "signifikantes weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen".

    Kapitalzuflüsse stützen die Rallye

    Fundamentale Unterstützung erhält der Markt auch durch starke Kapitalzuflüsse. Laut Daten von CoinShares flossen in der vergangenen Woche rund 1,4 Milliarden US-Dollar in globale Krypto-ETFs – der stärkste Wert seit Mitte Januar.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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