Silberpreis
Silber mit Rally: +2,37 % in 24h auf 78,49 USD
Silber im Höhenflug: +2,37 % plus, aktuell 78,49 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,24 %
|1 Monat
|+15,69 %
|3 Monate
|-16,35 %
|1 Jahr
|+139,07 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,54803USD. Heute steht er bei 78,49USD. Das Investment wäre auf 14.783,2USD gewachsen – eine Steigerung von +195,66 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Silber-Sentiment. Fundament: Silber wird vereinzelt als Inflationsschutz gesehen. Technisch: Diskussionen über einen möglichen Ausbruch aus einem Keil und einen Retest der Oberkante des Großkeils. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage bleibt ungenau bzw. wird nicht angegeben; der Trend gilt als volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|364,35EUR
|-2,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,29EUR
|+1,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,08EUR
|-2,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|397,50EUR
|-3,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,44EUR
|-3,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|603,85EUR
|-4,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|382,16EUR
|-2,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,37EUR
|+1,33 %
|Long
|1
|0,00
|130,31EUR
|+1,10 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,024EUR
|-1,59 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.