Silber mit Rally: +2,37 % in 24h auf 78,49 USD

+2,37 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,24 % 1 Monat +15,69 % 3 Monate -16,35 % 1 Jahr +139,07 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 78,49. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,54803USD. Heute steht er bei 78,49USD. Das Investment wäre auf 14.783,2USD gewachsen – eine Steigerung von +195,66 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Silber-Sentiment. Fundament: Silber wird vereinzelt als Inflationsschutz gesehen. Technisch: Diskussionen über einen möglichen Ausbruch aus einem Keil und einen Retest der Oberkante des Großkeils. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage bleibt ungenau bzw. wird nicht angegeben; der Trend gilt als volatil.