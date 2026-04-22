The Platform Group: 2025 mit starkem Wachstum, Guidance für 2026 bestätigt
2025 markiert ein Rekordjahr: Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und gezielte Zukäufe legen das Fundament für die ambitionierten Ziele bis 2026.
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- 2025-Finanzzahlen: Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 44% auf EUR 1.303 Mio., Nettoumsatz wuchs um 39% auf EUR 728,1 Mio., bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 65% auf EUR 55,0 Mio. (berichtetes EBITDA: EUR 71,2 Mio.), Konzernergebnis EUR 46,5 Mio., Ergebnis je Aktie EUR 2,26.
- Starkes Nutzer- und Partnerwachstum: Anzahl angebundener Partner stieg auf 16.610 (Vorjahr 13.521), aktive Kunden wuchsen auf 7,2 Mio. (Vorjahr 5,1 Mio.).
- Portfolio- und M&A-Aktivitäten: Gruppe verfolgte strikte Kapitalallokation, veräußerte drei kleinere Beteiligungen und schloss Autoabos; gleichzeitig wurden 11 strategische Akquisitionen getätigt und das Segment „Optics & Hearing“ eingeführt.
- Prognose 2026 bestätigt: Vorstand bestätigt Zielvorgaben für 2026 von GMV EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz EUR 1,0 Mrd. und bereinigtem EBITDA EUR 70–80 Mio.; Pro‑forma mit geplanter AEP‑Übernahme: GMV EUR 3,2 Mrd., Umsatz EUR 2,0 Mrd., bereinigtes EBITDA EUR 90–100 Mio.
- Bilanz- und Cashflow-Stärke: Eigenkapitalquote stieg auf 48,4% (Vorjahr 41,8%), operativer Cashflow EUR 59,7 Mio., Verschuldungsgrad bei 2,1 (innerhalb des Zielkorridors 1,5–2,3).
- Kommunikation/Termine: Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht; nächster Earnings Call zur Q1‑Zahlveröffentlichung am 27. Mai 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,35 % im
Plus.
+1,12 %
+21,03 %
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