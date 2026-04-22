🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group: 2025 mit starkem Wachstum, Guidance für 2026 bestätigt

    2025 markiert ein Rekordjahr: Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und gezielte Zukäufe legen das Fundament für die ambitionierten Ziele bis 2026.

    The Platform Group: 2025 mit starkem Wachstum, Guidance für 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • 2025-Finanzzahlen: Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 44% auf EUR 1.303 Mio., Nettoumsatz wuchs um 39% auf EUR 728,1 Mio., bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 65% auf EUR 55,0 Mio. (berichtetes EBITDA: EUR 71,2 Mio.), Konzernergebnis EUR 46,5 Mio., Ergebnis je Aktie EUR 2,26.
    • Starkes Nutzer- und Partnerwachstum: Anzahl angebundener Partner stieg auf 16.610 (Vorjahr 13.521), aktive Kunden wuchsen auf 7,2 Mio. (Vorjahr 5,1 Mio.).
    • Portfolio- und M&A-Aktivitäten: Gruppe verfolgte strikte Kapitalallokation, veräußerte drei kleinere Beteiligungen und schloss Autoabos; gleichzeitig wurden 11 strategische Akquisitionen getätigt und das Segment „Optics & Hearing“ eingeführt.
    • Prognose 2026 bestätigt: Vorstand bestätigt Zielvorgaben für 2026 von GMV EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz EUR 1,0 Mrd. und bereinigtem EBITDA EUR 70–80 Mio.; Pro‑forma mit geplanter AEP‑Übernahme: GMV EUR 3,2 Mrd., Umsatz EUR 2,0 Mrd., bereinigtes EBITDA EUR 90–100 Mio.
    • Bilanz- und Cashflow-Stärke: Eigenkapitalquote stieg auf 48,4% (Vorjahr 41,8%), operativer Cashflow EUR 59,7 Mio., Verschuldungsgrad bei 2,1 (innerhalb des Zielkorridors 1,5–2,3).
    • Kommunikation/Termine: Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht; nächster Earnings Call zur Q1‑Zahlveröffentlichung am 27. Mai 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,35 % im Plus.


    The Platform Group

    +1,12 %
    +21,03 %
    +16,82 %
    -26,73 %
    -60,29 %
    -32,50 %
    -88,79 %
    -88,39 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
    The Platform Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Platform Group: 2025 mit starkem Wachstum, Guidance für 2026 bestätigt 2025 markiert ein Rekordjahr: Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und gezielte Zukäufe legen das Fundament für die ambitionierten Ziele bis 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     