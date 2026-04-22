BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Förderbericht zum ersten Quartal von 6700 auf 6600 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Richard Hatch am Dienstagabend aber auf "Hold". Er hob seine Prognose für die Investition in die kanadische AP60-Aluminiumhütte in Arvida an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 84,20EUR auf Tradegate (22. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Hatch
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 67
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Hatch
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
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