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    Nordea spürt Gegenwind

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    Gewinn sinkt im ersten Quartal - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesunkene Zinseinnahmen, operatives Ergebnis besser
    • Gewinn für Aktionäre sank knapp 9 Prozent
    • CEO bestätigt Ziele, betont gute Diversifizierung
    Nordea spürt Gegenwind - Gewinn sinkt im ersten Quartal - Jahresziele bestätigt
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hatte im ersten Quartal mit gesunkenen Zinseinnahmen und den Auswirkungen des Konflikts in Nahost zu kämpfen. Unter anderem dank höherer Gebühreneinnahmen fiel das operative Ergebnis aber trotzdem besser aus als am Markt erwartet. Es stieg um 2 Prozent auf gut 1,63 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldinstitut am Mittwoch in Helsinki mitteilte. Der Zinsüberschuss ging ebenso zurück wie die Erträge aus Finanzinstrumenten, die unter den Marktschwankungen infolge des Iran-Kriegs litten. Wegen gestiegener Kosten sank auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

    Bankchef Frank Vang-Jensen bestätigte die finanziellen Jahresziele. Der Manager berichtete von einer erhöhten Sparneigung der Kundinnen und Kunden im ersten Jahresviertel. Vang-Jensen verwies zudem auf das Risiko einer gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung in den nordischen Ländern angesichts der anhaltenden Störungen an den Energiemärkten. Zugleich hält der Nordea-Chef seine Bank aber für gut diversifiziert und versprach Kostendisziplin./lew/tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 5.941 auf Ariva Indikation (22. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 54,55 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -24,48 %/+13,28 % bedeutet.




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