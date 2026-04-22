UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf nach dem Zahlenwerk des Konsumgüterherstellers am Vortag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er halte es für unwahrscheinlich, dass Beiersdorf die selbst gesteckten Jahresziele erreichen werde, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr leicht und verwies dafür auf die Sparte Consumer und einen verschärften Wettbewerb./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 74,74EUR auf Tradegate (22. April 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was eine Steigerung von +6,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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