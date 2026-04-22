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    Anleger verkaufen trotzdem

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    DroneShield: Zweitstärkstes Quartal aller Zeiten – Umsatz springt um 121 %

    Das erste Quartal gilt in der Branche eigentlich als schwächer. Umso stärker wirken die jetzt vorgelegten Zahlen. Das Unternehmen wächst rasant und bleibt finanziell solide aufgestellt.

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    Anleger verkaufen trotzdem - DroneShield: Zweitstärkstes Quartal aller Zeiten – Umsatz springt um 121 %
    Foto: DroneShield

    DroneShield hat das erste Quartal 2026 mit starken Wachstumszahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 121 Prozent auf 74,1 Millionen australische Dollar (rund 48 Millionen US-Dollar) und markierte damit das zweitstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Besonders bemerkenswert: Das erste Quartal gilt in der Verteidigungsbranche traditionell als eher schwächere Phase.

    Noch dynamischer entwickelten sich die Kundenzahlungen. Diese schossen um 360 Prozent auf den Rekordwert von 77,4 Millionen australischen Dollar (rund 50 Millionen US-Dollar). Der operative Cashflow lag mit 24,1 Millionen australischen Dollar klar im Plus. Gleichzeitig wuchs der Kassenbestand auf 222,8 Millionen australische Dollar (rund 145 Millionen US-Dollar). Schulden hat das Unternehmen nach eigenen Angaben keine.

    Zunehmend wichtiger wird für DroneShield das margenstärkere Softwaregeschäft. Die Erlöse aus dem Software-as-a-Service-Segment stiegen um 205 Prozent auf 5,1 Millionen australische Dollar (rund 3,3 Millionen US-Dollar). Damit stammen bereits knapp sieben Prozent des Gesamtumsatzes aus wiederkehrenden Softwareeinnahmen. Langfristig will das Management diesen Anteil bis 2030 auf mehr als 30 Prozent steigern.

    Parallel treibt DroneShield die internationale Expansion voran. Ende März eröffnete das Unternehmen seine Europazentrale in Amsterdam, inklusive lokaler Fertigung. Die Produktionskapazität soll bis Ende 2026 deutlich ausgeweitet werden, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Besonders groß ist das Interesse derzeit in Europa und Großbritannien, wo Projekte im Volumen von mehr als einer Milliarde australischer Dollar verfolgt werden.

    Zusätzliche Fantasie liefert eine neue Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Overland AI. Gemeinsam wollen beide Firmen das Abwehrsystem DroneSentry-X Mk2 in das autonome Bodenfahrzeug ULTRA integrieren. Ziel ist es, militärische Plattformen in schwierigem Gelände besser gegen Angriffe aus der Luft zu schützen.

    Auch personell beginnt ein neues Kapitel. Gründer Oleg Vornik trat Anfang April als CEO zurück. Nachfolger ist Angus Bean, der bereits seit 2016 im Unternehmen tätig war und zuletzt als Produktchef arbeitete.

    An der Börse bleibt DroneShield ein heiß diskutierter Wert. Nach einem zunächst positiven Start drehte die Aktie in Sydney zuletzt leicht ins Minus. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate nahmen einige Anleger Gewinne mit. Operativ aber liefert das Unternehmen weiter die Argumente, warum DroneShield für viele Investoren einer der spannendsten Verteidigungswerte im Small-Cap-Segment bleibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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