Öl-Stopp über Druschba: Was wird aus dem Kasachstan-Öl für Deutschland?

Minister Erlan Akkenzhenov erklärte, Russland habe Kasachstan informell mitgeteilt, dass es nicht über die technischen Kapazitäten verfüge, kasachisches Öl nach Deutschland zu verschiffen, und dass die Exporte wieder aufgenommen würden, sobald diese Kapazitäten wiederhergestellt seien. Beim Umweltgipfel in Astana sagt er: "Sobald die Frage der technischen Machbarkeit geklärt ist, wird der Transit von kasachischem Öl wieder aufgenommen. Höchstwahrscheinlich hängt dies mit den jüngsten Angriffen auf die russische Infrastruktur zusammen."

Der kasachische Energieminister sagte am Mittwoch, dass im Mai kein kasachisches Öl über die russische Druschba-Pipeline nach Deutschland fließen werde, wie Reuters berichtet. Diese Unterbrechung sei höchstwahrscheinlich auf ukrainische Drohnenangriffe zurückzuführen.

Kasachstan lieferte 2025 über diese Route 2,146 Millionen Tonnen nach Deutschland, also rund 43.000 Barrel pro Tag. Im 1. Quartal 2026 waren es bereits 730.000 Tonnen. Ein kompletter Stopp würde laut Reuters rund 17 Prozent der Rohölversorgung der PCK-Raffinerie Schwedt treffen, die für Berlin und Brandenburg sehr wichtig ist. Am Dienstag berichtete Reuters, dass Russland ab dem 1. Mai die Ölexporte von Kasachstan nach Deutschland über die Druschba-Pipeline einstellen wird.

Akkenzhenov sagte außerdem, Kasachstan werde die Ölproduktion aufgrund des Exportstopps nach Deutschland nicht reduzieren, und das Caspian Pipeline Consortium, über das der Großteil der kasachischen Ölexporte durch Russland transportiert wird, arbeite wie gewohnt.

Noch am 9. April hatte Kasachstan offiziell angekündigt, die Lieferungen nach Deutschland 2026 sogar auf 2,5 Millionen Tonnen steigern zu wollen. Reuters meldete, dass der polnische Pipelinebetreiber PERN bereit sei, auf Anfrage Öl für die nicht-russischen PCK-Anteilseigner über den Hafen Gdańsk zu verschiffen. Parallel berichtete Welt, Rosneft Deutschland prüfe bereits alternative Liefermöglichkeiten; außerdem wird Schwedt ohnehin auch über die Leitung von Rostock versorgt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 97,74USD auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.