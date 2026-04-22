US-Präsident Trump verlängert Waffenruhe – DAX zeigt sich unbeeindruckt

Für etwas Zuversicht sorgen die jüngsten Konjunktursignale, die alle eine globale Erholung bzw. Stabilisierung aufgezeigt haben. So fielen auch die japanischen Import- und Exportdaten etwas besser als erwartet aus und konnten dem Nikkei zu neuen Rekordkursen verhelfen.

Denn eine erneute Eskalation bleibt damit jederzeit möglich. Die Seeblockade der USA gegen den Iran bleibt aktiviert und könnte das Mullah-Regime zu einer militärischen Reaktion zwingen. Die Lunte am Pulverfass Nahost brennt also weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch die angelaufene Berichtssaison ist ein Hoffnungsschimmer für die Investoren. Gerade mit Blick auf die noch anstehenden Quartalszahlen der großen US-Technologieunternehmen ist die Erwartung hoch. Der starke Globalisierungsgrad dieser Unternehmen lässt ein weiteres expansives Wachstum erwarten.

So stehen heute die Quartalszahlen von Tesla und Vertiv im Blickpunkt des Geschehens. Von der makroökonomischen Seite sind heute keine nennenswerten Impulse zu erwarten. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 000 und 24 500 Punkten bewegen.

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